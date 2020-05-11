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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : السعودية تقلب الطاولة على راس الرئيس هادي وتقصم ظهره وتباغت الجميع يعمل صادم جعل عيدروس الزبيدي يطير فرحا..شاهد ماذا فعلت السعودية

2020/05/11 الساعة 11:38 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

استجابت المملكة العربية السعودية ، مساء اليوم، لمناشدة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لها بطرد شيخ مشايخ محافظة أرخبيل سقطرى الشيخ عيسى بن ياقوت، من المحافظة ، جراء وقوفه مع الشرعية الدستورية والسلطة المحلية في المحافظة، في صد محاولات مليشيات الانتقالي للسيطرة على مدينة حديبو، عاصمة سقطرى.

وقالت مصادر محلية لـ " أحداث نت " أن الشيخ عيسي بن ياقوت تلقى رسالة من رئاسة الجمهورية، تتضمن مطالبته بمغادرة سقطرى ، تنفيذا لتوجيهات الحكومة السعودية بهذا الشأن .

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وأوضحت المصادر أن قائد القوات السعودية استدعى الشيخ بن ياقوت اليوم وسلمه الرسالة الصادرة من رئاسة الجمهورية .

بدوره أكد الناشط الحقوقي أنيس أبوحاتم السقطري، إنه بطلب من الحكومة اليمنية غادر شيخ مشائخ ارخبيل سقطرى الشيخ عيسى بن ياقوت، مساء اليوم محافظة سقطرى إلى محافظة حضرموت .

وأضاف " حيث وقف الشيخ بن ياقوت في مقدمة صفوف الوساطة بين الاطراف المتصارعة لايجاد حلول تؤول الى حفظ الامن والسلام في سقطرى وساند بمعية مشايخ سقطرى السلطة المحلية متمثلة بمحافظ المحافظة بن محروس ضد من يعبث بالوطن" .

وتابع الناشط السقطري في منشور رصده " أحداث نت " قبل قليل، :وضل الشيخ بن ياقوت في صفوف شرعية المشير هادي ومازال يناضل للحفاظ على امن سقطرى وسلامة ابناءها .

وختم "واستنكر بن ياقوت بيان الملجس الانتقالي الذي وجه اليه تهمة تمويل المظاهر المسلحة مؤكداً وقوفه مع حماة الشرعية والسلطة المحلية".

هذا وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، قد ناشد الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالة محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، على خلفية قيام الأخير بإفشال محاولات الانتقالي السيطرة على المحافظة.

وطالبه بالتدخل لإزالة كافة المظاهر المسلحة في مدينة حديبو. في إشارة واضحة منه إلى قوات الجيش والأمن التي تنتشر في مداخل المدينة لصد هجومات المليشيات المتمردة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

كما شكت قيادة الانتقالي في سقطرى، في بيان صادر عنها امس ، الشيخ عيسى بن ياقوت، لقيادة القوات السعودية في الأرخبيل ، بسبب مواقفه الداعمه للشرعية الدستورية والسلطة المحلية بالمحافظة.

وزعمت قيادة الانتقالي المدعومة إماراتياً، أن الشيخ "بن ياقوت" - شيخ مشايخ سقطرى - معادي لأهداف التحالف العربي، وأنه استقدم ما اسمتها "عناصر مشبوهة " في إشارة منها إلى رجال القبائل الذين احتشدوا من مختلف مناطق سقطرى إلى مدينة حديبو، عاصمة المحافظة ، والتفوا حول الشيخ بن ياقوت والمحافظ محروس .

وتأتي هذه المناشدات والشكوى، بعد فشل مليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، في السيطرة على مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، وعلى غيرها من مدن ومناطق المحافظة.