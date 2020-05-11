شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.



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وقالت مصادر ميدانية إن الطيران الحربي التابع للتحالف استهدف بثلاث غارات مواقع للمليشيا في جبهة قانية، حيث تدور معارك عنيفة منذ يومين.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.