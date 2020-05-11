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مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

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اليمن العربي ـ البيضاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في قانية بالبيضاء

الخليج 365 ـ البيضاء

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة البيضاء وسط اليمن.

 

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وقالت مصادر ميدانية إن الطيران الحربي التابع للتحالف استهدف بثلاث غارات مواقع للمليشيا في جبهة قانية، حيث تدور معارك عنيفة منذ يومين.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

 

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