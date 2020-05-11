قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في اليتمة بالجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 الخليج 365 ـ الجوف صدت القوات الحكومية والمقاومة، اليوم، هجوما واسعا نفذته مجاميع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهات القتال بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة برجال القبائل صدت هجوما واسعا شنته مجاميع حوثية على مواقعها في منطقة اليتمة ومعسكر الخنجر والمهاشمة والسلية بمديرية خب والشعف. Advertisements وتابعت المصادر إن المواجهات اوقعت عددا من القتلى وعشرات الجرحى في صفوف الحوثيين بينهم قيادات ميدانية. وأشارت المصادر أن طيران التحالف شن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات في جبهات القتال بمديرية خب الشعف خلال المواجهات وكبدها خسائر بشرية فادحة. ولفتت المصادر ان قيادات ميدانية حوثية لقت مصرعها جراء المعارك والغارات من بينها القيادي ابو عبدالله الشاوش مهندس الغام، وابوعلي القاضي، وابو هاشم الحمزي، وابو مالك الحمزي مسؤول مالي ومسؤول الإمداد لجبهات ‎الجوف

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