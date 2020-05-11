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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تطلق سراح إرهابيين متورطين في اغتيال الملحق السعودي بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أطلقت المليشيا الحوثية الموالية لإيران، أمس الأحد 10 مايو 2020، سراح اثنين من أخطر الإرهابيين في اليمن، خلال عملية تبادل مع القوات الموالية لحزب الإصلاح.
وقالت مصادر خاصة، إن المليشيا الحوثية، أفرجت عن يوسف صالح عبد ربه شقران، وحسين صالح عبدربه العقيلي، في عملية تبادل أسرى مع جماعة الإخوان المسلمين، أفرجت خلالها عن قيادات عسكرية حوثية.
وبينت المصادر، أن "شقران" و"العقيلي"، يعدان من ضمن عناصر إرهابية متورطة باغتيال الملحق السعودي بصنعاء وتم القبض عليهم وادانتهم.
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