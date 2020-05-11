لجنة الطوارئ تعلن عدن مدينة منكوبة بعد تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

الخليج 365 ـ عدن

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، الإثنين، عدن مدينة موبوءة بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 35 حالة.



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وكانت وزارة الصحة قد سجلت، الأحد، 17 إصابة جديدة بالفيروس، بينها حالة وفاة، في 4 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.

وطبقا للبيان الأحد، تم تسجيل 10 إصابات في مدينة عدن، و3 في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت الواقعة شرقي البلاد، والتي سبق وشهدت اكتشاف أول إصابة في العاشر من أبريل/نيسان الماضي.

وحسب البيان، فقد ارتفعت عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل/نيسان الماضي إلى 51 حالة بينها 8 حالات وفاة، فيما تعافت حالة واحدة فقط