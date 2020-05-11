الزبيدي يدعو لاجتثاث إرهاب القاعدة والإخوان في الجنوب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020
الخليج 365 ـ عدن
دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي لـمعركه اجتثاث الارهاب الحوثي وإرهاب القاعدة وداعش والإخوان.
وقال الزبيدي، في كلمة صباح اليوم: "انتهجنا السلم وآثرنا الحوار على أمل انجاح جهود الأشقاء لكننا أمام مليشيات لا تحترم المواثيق والعهود ونهجها الإرهاب وعلينا مواجهتها والدفاع عن أرضنا".
وجاءت كلمة الزبيدي بعد دفع مليشيا الإصلاح بتعزيزات إلى مديرية شقرة الساحلية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، بغرض التقدم نحو عاصمة المحافظة.
ومنيت القوات المهاجمة بخسائر كبيرة في منطقة قرن الكلاسي اليوم إثر تصدي القوات الجنوبية لها
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