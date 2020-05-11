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قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف شمالي صعدة

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف شمالي صعدة

الخليج 365 ـ صعدة

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي.

 

وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات

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