قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف شمالي صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، غارات على تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية باقم، شمالي المحافظة، تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا جراء القصف الجوي. وكثف التحالف غارات على مواقع وتجمعات الحوثيين خلال الساعات الماضية في عدد من المحافظات

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