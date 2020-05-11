التحالف يقصف مواقع للمليشيا غربي مأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 11/أيار/2020، مواقع للحوثيين في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية صرواح غربي المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا الانقلابية

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