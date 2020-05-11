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الرياض - رنا عبدالله - تسريب صورة جريئة لـ ياسمين صبري وهي تمارس هذا الفعل بين احضان أبو هشيمة .. شاهد (صورة صادمة)

نشرت الفنانة ياسمين صبرى، صورة جديدة لها برفقة زوجها أبو هشيمة عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة ناعمة.

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وأطلت بها ياسمين صبرى، بفستان قصير منفوش باللون الأبيض المطعم باللون الأخضر والبينك، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون البيج الذى يتناسب مع إطلالتها.

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ياسمين صبري برفقة أبو هشيمة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبرى فى الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع ساعة لليد باللون الذهبى مع خاتم لليد

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