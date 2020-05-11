شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 4 محافظات بينها حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مساء الأحد، عن تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أربع محافظات .

وقالت اللجنة في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر، أن جرى خلال الساعات الأخيرة تسجيل (17) حالة إصابة مؤكدة جديدة . واضافت أن الحالات كانت موزعة على النحو التالي: Advertisements (3) سيئون، محافظة حضرموت (10) محافظة عدن (2) محافظة لحج، بينها حالة وفاة (2) محافظة تعز وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل إلى (51) حالة بينها (8) وفيات، (1) تعافي

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