شكرا لمتابعة خبر عن إعلان هام : مدينة موبوءة ولجنة الطوارئ تكشف خفايا قرار ”الصحة العالمية“ الانسحاب من مناطق سيطرة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا، الاثنين 11 مايو/أيار، العاصمة المؤقتة عدن ”مدينة موبوءة“، وذلك في بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في تالمدينة إلى 35 حالة إصابة بينها 4 وفيات، وتزامناً مع تفشي عدد من الأمراض والحميات.

وناشدت اللجنة، في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.

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و أقرت اللجنة تكليف وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قراراً بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري.

وشددت على أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء.

ودعت إلى ضرورة تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية من القيام بمهامها، خاصة وأن التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية جراء ممارسات المجلس الانتقالي التي تقود المدينة إلى كارثة صحية.

واستمعت من وزير الصحة العامة والسكان عن عمل القطاع الصحي لمواجهة الوباء، وأشادت اللجنة بجهود العاملين في القطاع الصحي.

وأكدت على استمرار توفير أدوات الحماية والوقاية لكافة العاملين في الصفوف الأمامية من فرق ترصد وبائي وأطباء وممرضين وعاملين في المستشفيات.

كما اعتمدت المقترح المرفوع من وزير الصحة العامة والسكان بجدول الحوافز وبدل المخاطر للمتطوعين والأطباء والممرضين العاملين في المستشفيات.

وكلفت وزارة الصحة بوضع آليات صارمة فيما يتعلق بتواجد العاملين في القطاع الصحي في أماكن عملهم.

و اطلعت اللجنة من وكيل وزارة الصحة الدكتور علي الوليدي على توزيع المواد والأجهزة الطبية والأدوية، والاحتياج العام في كافة المحافظات، وشددت على ضرورة توفير حد كافٍ من المستلزمات الطبية وتعزيز دور فرق الترصد الوبائي بما يمكنها من التعامل مع الوباء واحتواء انتشاره.

ودعت اللجنة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام إجراءات السلامة وإرشادات التوعية الصحية وعدم التهاون في ذلك مع ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء لحماية أنفسهم والمجتمع في كافة مناطق الجمهورية، وأن التهاون في ذلك سيعود بنتائج وخيمة وسيسهم في ارتفاع حالات الإصابة، وشددت على السلطات المحلية اتخاذ تدابير مشددة بمنع التجمعات وتطبيق إجراءات تضمن سلامة المواطنين.

كما ناقشت اللجنة الوضع الصحي في مناطق سيطرة الان الحوثيون، وأدانت استمرار جماعة الحوثي في التعتيم على الأنباء، وتعريض المواطنين للخطر، واستهتارها بأرواح الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي، وهو ما حدا بمنظمة الصحة العامة إلى إعلان إيقاف عملها في مناطق سيطرة الحوثيين.

واستمعت اللجنة إلى تقرير من الأمين العام لمجلس الوزراء عن سير عملية دخول العالقين في منفذ الوديعة والترتيبات الوقائية والاحترازية التي تم تجهيزها.

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء بأنه دخل عبر منفذ الوديعة يوم أمس عدد 450 مواطناً من العالقين، وتم توفير فرق أمنية وصحية، وتسكينهم في فندق خاص وتوفير التغذية اللازمة لهم خلال فترة العزل الصحي، ويجري حالياً الترتيب لاستقبال ما تبقى من العالقين وفقا للكشوفات المرفوعة من القنصلية العامة في جدة خلال الأيام القادمة.

وناقشت اللجنة وضع العالقين إجمالاً في مختلف الدول، وأكدت على العمل لحل مشكلتهم خلال الفترة القادمة وفقا لإجراءات احترازية ووقائية تضمن سلامتهم.