شكرا لمتابعة خبر عن تعزيزات عسكرية ضخمة ومستمرة للجيش الى مدينة شقرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية اضافية من محافظة شبوة إلى مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين .

وقال مصدر محلي ان قوات الجيش دفعت بالعشرات من الاطقم والمئات من الجنود من شبوة صوب مدينة شقرة الساحلية .

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واشار السكان إلى ان 5 دفعات من القوات العسكرية مرت مدينة العين ومودية في طريقها إلى شقرة حيث تضم كل قوة 50 طقم عسكري.

وتحركت القوات من محور عتق العسكري .

وهذا الدفع هو الثاني خلال اقل من شهر .

ونفى مصدر في قيادة الجيش تعرض القوات الواصلة إلى شقرة لاي كمين عسكري في المحفد.

وتصاعدت حالة التوتر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مؤخرا .