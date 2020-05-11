شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سيدة عمرها 71 عام تذهل الجميع بصورها... تبدو وكانها فتاة في سن العشرين.. شكلها لم يتغير منذ عام 1978م.. والمتابعين يسالونها ماذا تاكلين.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - امرأة في الـ70 تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بشبابها.. صور

شاركت مصممة فساتين العرائس، فيرا وانغ البالغة من العمر 70 عاما، صورا جديدة على انستغرام، خلال الحجر الصحي في ميامي بيتش، صادمة متابعيها بشبابها.

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وأذهلت وانغ الجمهور بجسدها الذي يبدو أنه لم يتغير عبر السنين وعلق أحدهم: “هذه الفتاة ألغت المشاركة للشيخوخة للأبد”.

وكتب آخر، “ماذا تشرب؟ دماء أحادي القرن؟ هذا لا يصدق!” وعلق مستخدم آخر، “إنها ولدت عام 1949!”.

وستحتفل وانغ بعيد ميلادها الـ71 في 27 يونيو/حزيران القادم، وقالت المصممة، إنها تلتزم هي وفريقها بالحجر الصحي، وجميعهم في صحة جيدة.

يذكر أن الباحثين وجدوا بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين، أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.