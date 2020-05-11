تعرف على قيادة #معركة_الفجر_الجديد ولماذا توقفت القوات الان على مدخل زنجبار !؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدات قوات الجيش الوطني صباح اليوم الزحف نحو مركز محافظة ابين ، في طريقها نحو العاصمة المؤقتة عدن. وتحاصر قوات الجيش الوطني الان مدينة زنجبار ، بعد سيطرتها على منطقة الشيخ سالم ، وتجري وساطة قبلية لحقن الدماء وانسحاب مليشيا المجلس الانتقالي من المدينة دون مقاومة .

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