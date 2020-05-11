شكرا لمتابعة خبر عن ماذا يحدث : هجوم حوثي في ”نهم“ وقصف في حجة والضالع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت قوات الجيش الوطني، انها صدت، الأحد 10 مايو/أيار، عدة هجمات للحوثيون، في عدة جبهات.

وبحسب موقع الجيش ”سبتمبر نت“، فقد حاولت مجاميع من جماعة الحوثي، التقدم باتجاه مواقع للجيش، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء، إلا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات، وأجبرتها على التراجع.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وأضاف: ”كما أفشلت قوات الجيش عدة هجمات لجماعة الحوثية، في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد“.

وأشار الى ان جماعة الحوثي قصفت مواقع لقوات الجيش، في محافظتي الضالع، وحجة، وان قوات الجيش ردت على تلك الاعتداءات الحوثية، وأوقعت في صفوفها خسائر.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.