شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اسقاط طائرة اماراتية قبل قليل اثناء تحليقها فوق منزل محافظ شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اسقطت مضادات الطيران طائرة بدون طيار حلقت فوق سماء مدينة عتق. وقال مصدر محلي ان الطائرة حلقت بمحيط منزل محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو.وسمع دوي اطلاق النار من اسلحة مضادة للطيران. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) * "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد * عاجل : السعودية تعلن قرارات اقتصادية طارئة لانقاذ الإقتصاد الوطني .. ووزير المالية يدعو المواطنين للصبر والتحمل • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) Advertisements • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وبحسب مصادر اعلامية فقد انطلقت الطائرة المسيرة من معسكر العلم الذي تتواجد فيه القوات الاماراتية، ويرجح انها كانت تعتزم قصف منزل المحافظ واغتياله بسبب مواقفه المعارضة للامارات

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