شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "ظهرت حامل دون زواج" .. صور جريئة لإعلامية مصرية شهيرة في دبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الإعلامية المصرية المثيرة للجدلدعاء صلاح التي أثارت قضية ما تعرف بـ”الأم السنجل” أو “السنجل مازر”، بظهورها حاملًا دون زواج، والتي حصلت على حكم حبس بسبب تحريضها على الفسق والفجور، في جلسة تصوير جريئة.

ونشرت الإعلامية المصرية، جلسة تصوير جريئة، ظهرت على ما يبدو في منطقة صحراوية، مرتدية فستان مثير.

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وكانت دعاء صلاح مقدمة برنامج «دودي شو» على قناة «النهار»، صدر بحقهاحكم قضائي من محكمة جنح مصر الجديدة بحبسها حضوريًا لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وقررت المحكمة إلزام المذيعة بسداد كفالة مالية وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه.



وكان المحامي أشرف ناجي أقام دعوى قضائية ضد «دعاء»، حملت رقم 9724 لسنة 2017، اتهمها فيها بالتحريض على الفسق وارتكاب عمل خادش للحياء، بعد ظهورها على فضائية «النهار» خلال برنامجها «دودي شو» ببطن منتفخة كأنها حامل لتتحدث عن قضية الأم العازبة.

وقرّرت نقابة الإعلاميين وقتها إيقاف المذيعة، نظرًا لتجاوزها وتناولها أمورًا مخالفة للشرع ومنافية لآداب وقيم المجتمع.