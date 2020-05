شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "بقميص النوم".. سما المصري تستعرض مفاتنها لشرح التفاصيل الدقيقة عن ليلة الدخلة للعروسين! (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أحدثت الفنانة سما المصري ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نصائح قدمتها للرجل حول التعامل مع شريكته في ليلة الدخلة.

وظهرت سما المصري، في “فيديو” جديد وهي ترتدي قميص نوم أبيض شفاف يبرز تفاصيل جسدها للجمهور، وكانت تتواجد داخل غرفة نومها.



سما المصري عن ليلة الدخلة للعروسين

ونشرت المصرية على صفحتها عبر انستغرام مقطع فيديو نصحت فيه الرجل بأن يكون غير متسرع مع شريكته، وأن يقول لها: “اذا كنت خائفة وقلقة نؤجّل ممارستنا الحب ليوم آخر”.

يذكر أن سما المصري دائماً ما تنشر صور مثيرة للجدل، ويصفها الجمهور بالجريئة، من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

View this post on Instagram

نصائح لليله الدخله للراجل وللست فقط في فيديو حصري علي قناه ((الحريم حصري مع سما المصري)) علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري…اعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه واسمها ع اليوتيوب((الحريم حصري مع سما المصري)) وانتظروا المزيد من النصائح ليله الدخله…ياختاااااي

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Jan 14, 2020 at 7