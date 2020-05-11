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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الشيخ ياسر العواضي في خطر حقيقي ومصادر تحذر من خطة جهنمية للحوثيين من اجل القضاء عليه

قالت مصادر محلية ان الشيخ ياسر العواضي في خطر حقيقي عقب تعمد الحوثيين في التأخر من البت في قضية الشهيدة جهاد الاصبحي ، والتي تتعمد المليشيات في تمييع القضية وكسب الوقت من اجل فكفكة القبائل من حول الشيخ ياسر حتي الذي سيطول مكث القبائل بعد نكفهم وتداعيهم للمهلة التي حددها الشيخ بثلاثة ايام ومر عليها حتي اليوم اكثر من اسبوع.

واضافت المصادر ان المليشيات تسعى في تفريق القبائل من التي تجمعت حتي تتمكن من التفرد من قبيلة الشيخ ياسر والانقضاض عليه بعد تفرق القبائل.

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وحذرت مصادر قبلية بارزة الشيخ القبلي والقيادي في حزب المؤتمر الشيخ ياسر العواضي من مندسين تابعين لجماعة الحوثي داخل صفوف القبائل التي لبت داعي النكف القبلي الذي اطلقه العواضي لأبناء القبائل في البيضاء جنوب شرق العاصمة صنعاء .

ودعت المصادر القبلية الشيخ العواضي إلى التأكد والتفتيش بين ألقبائل التي لبت النكف مشيرةً إلى وجود مشايخ ضمان ووجهات قبلية يتبعون جماعة الحوثي وقيادات تابعة لهم عمدت المليشيا إلى ارسالهم ودسهم في صفوف القبائل التي لبت داعي النكف القبلي الذي دعا إليه العواضي .

ولفتت المصادر إلى أن من بين المندسين عناصر حوثية درسوا دورات ثقافية ودورات سلاح وتم تسليحهم من قبل الجماعة الحوثية من أجل الغدر بمشايخ القبائل من الداخل في حال تفجرت الأوضاع المسلحة .

وطالبت المصادر القبلية جميع القبائل التي استجابة لداعي النكف بالبحث بين مسلحيها وتفتش بينهم عن تلك العناصر المندسة أو من لهم صلة بالحوثي مؤكدة أن الدولة لن تخذل الشيخ ياسر العواضي وأبناء البيضاء عموما ضمن جيش الشرعية والذي جيشها قريب جدا منه في حالة لم يتم التوصل إلى حل سلمي للقضية .

وجددت المصادر تحذيرها للشيخ ياسر العواضي من ايهام بعض المشايخ بالوقوف إلى جانبه حتى لا يخذلوه ويجد نفسه في الأخير وحيدا كما خذلوا الوطنيين السابقين فقد باعو الوطن بالفلوس وباعوا كل شيء ثمين وزهيد وأن يبتعد عنهم قدر الاستطاعة .