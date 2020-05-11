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صنعاء - ياسمين الخيامي - الناشط «جلال الصلاحي» يتعرض لضرب مبرح وسط «اسطنبول» وناشطون يتداولون صورة تظهر آثار الاعتداء

تعرض الناشط اليمني جلال الصلاحي، لضرب مبرح في احد شوارع عاصمة تركيا.

وقالت مصادر محلية ان الصلاحي تعرض للضرب في مدينة اسطنبول حيث يقيم منذ فترة.

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ولم تتوفر معلومات وافية عن واقعة الاعتداء هذه ومن قام بها.