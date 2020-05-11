شكرا لمتابعة خبر عن بالاسماء والارقام دعوة هامة.. في صنعاء حالات كورونا تتكاثر بشكل مخيف وحالة وفاة جديدة وتسجيل أكبر عدد إصابات مؤكدة يومية بالفيروس في أربع محافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بالاسماء والارقام دعوة هامة.. في صنعاء حالات كورونا تتكاثر بشكل مخيف وحالة وفاة جديدة وتسجيل أكبر عدد إصابات مؤكدة يومية بالفيروس في أربع محافظات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالاسماء والارقام دعوة هامة.. في صنعاء حالات كورونا تتكاثر بشكل مخيف وحالة وفاة جديدة وتسجيل أكبر عدد إصابات مؤكدة يومية بالفيروس في أربع محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.