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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل .. معارك عنيفة والمليشيات تكتسح مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في قانية

قالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الإنقلابية، حققت الأحد تقدماً جديداً في محافظة البيضاء، وسط اليمن، وذلك بعد هجوم عنيف ومتواصل شنته المليشيات على مواقع الجيش الوطني استمر لأكثر من 10ساعات.

وأضافت المصادر، أن المليشيات تمكنت، الأحد، من التواغل في منطقة قانية التي تسيطر عليها القوات الحكومية، والتي تشكل بوابة هامة لمحافظة مأرب النفطية.

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وأشارت المصار، إلى أن شنت منذ منتصف الليلة الماضية، هجوماً واسعاً على مناطق الوهبية وقانية في البيضاء، في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيا ، وتمكنت المليشيات من السيطرة على مساحات صغيرة في منطقة قانية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 7 غارات جوية، استهدف من خلالها تعزيزات حوثية كانت في طريقها لمساندة المليشيات في منطقة قنانية.

وأسفرت الغارات عن تدمير دبابة للحوثيين في منطقة حوران بين قانية والوهبية، كما تم تدمير عدد من الدوريات التي كانت تحمل مسلحين.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم المليشيات الذي استمر لأكثر من عشر ساعات، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسط استمرار المواجهات بين الجانبين في منقطة قانية.