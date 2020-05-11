الحكومة تعلن مدينة عدن موبوءة بكورونا وتقول إن "ممارسات الإنتقالي تقود إلى كارثة"

أعلنت الحكومة اليمنية فجر اليوم الاثنين مدينة عدن (جنوب اليمن) موبوءة بفيروس كورونا وعدد من الحميات والأمراض التي انتشرت مؤخرا بسبب مياه السيول.



جاء ذلك عقب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، حيث أعلنوا العاصمة المؤقتة عدن مدينة موبوءة، بحسب ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وجاء الإعلان على ضوء تقرير حكومي رسمي، حول ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مدينة عدن الى 35 حالة صابة بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفشي عدد من الامراض والحميات بسبب الامطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً، وفقا للوكالة.



وناشدت الحكومة المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.



وكلفت الحكومة وكيل محافظة عدن محمد نصر الشاذلي بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قرار بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري.



وقالت الحكومة "أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء". ودعت الى ضرورة تصحيح الوضع حتى تستطيع المؤسسات المعنية من القيام بمهامها.



ولفتت "ان التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية جراء ممارسات المجلس الانتقالي التي تقود المدينة الى كارثة صحية".



ودعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والتزام إجراءات السلامة وإرشادات التوعية الصحية وعدم التهاون في ذلك مع ظل تزايد حالات الإصابة بالوباء لحماية أنفسهم والمجتمع في كافة مناطق الجمهورية.



وقالت "إن التهاون في ذلك سيعود بنتائج وخيمة وسيسهم في ارتفاع حالات الإصابة"، وشددت على السلطات المحلية اتخاذ تدابير مشددة بمنع التجمعات وتطبيق إجراءات تضمن سلامة المواطنين.



وأدانت استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التعتيم على الانباء، وتعريض المواطنين للخطر، واستهتارها بأرواح الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي، وهو ما أدى إلى اعلان منظمة الصحة العالمية إيقاف عملها في مناطق سيطرة الحوثيين.