رئيس الوفد الوطني: السعودية تعمد إلى التخلص من جنسيات أفريقية بترحيلهم في ظروف غير آدمية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام، الأحد، إن مملكة العدوان السعودية بلا أدنى مسؤولية تعمد إلى التخلص من جنسيات أفريقية بترحيلهم في ظروف غير آدمية.
وأضاف عبدالسلام عبر تغريدة لهُ أن “مملكة العدوان تتعمد مضاعفة معاناة اليمن الواقع تحت عدوانها وحصارها وإرهاقه صحيا وأمنيا”.
وتابع بالقول “كان على السعودية وقد ضاقت بالمرحلين لسوء ما وصلت إليه من انحدار أخلاقي وتقشف اقتصادي أن تعيدهم إلى بلدانهم مباشرة”.
ورحلت السعودية خلال الأيام الماضية أكثر من 800 صومالي وأدخلتهم إلى اليمن عبر حدود محافظة الجوف.
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