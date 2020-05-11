شكرا لمتابعة خبر عن معارك عنيفة في البيضاء والحوثيون يكتسحون مواقع الجيش والمقاومة الشعبية في قانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي، حققت الأحد تقدماً جديداً في محافظة البيضاء، وسط اليمن، وذلك بعد هجوم عنيف ومتواصل شنته جماعة الحوثيعلى مواقع الجيش الوطني استمر لأكثر من 10ساعات.

وأضافت المصادر، أن جماعة الحوثي تمكنت، الأحد، من التواغل في منطقة قانية التي تسيطر عليها القوات الحكومية، والتي تشكل بوابة هامة لمحافظة مأرب النفطية.

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وأشارت المصار، إلى أن شنت منذ منتصف الليلة الماضية، هجوماً واسعاً على مناطق الوهبية وقانية في البيضاء، في معارك أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 40 حوثيا ، وتمكنت جماعة الحوثي من السيطرة على مساحات صغيرة في منطقة قانية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، 7 غارات جوية، استهدف من خلالها تعزيزات حوثية كانت في طريقها لمساندة جماعة الحوثي في منطقة قنانية.

وأسفرت الغارات عن تدمير دبابة للحوثيين في منطقة حوران بين قانية والوهبية، كما تم تدمير عدد من الدوريات التي كانت تحمل مسلحين.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لهجوم جماعة الحوثيالذي استمر لأكثر من عشر ساعات، وكبدت جماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وسط استمرار المواجهات بين الجانبين في منقطة قانية.