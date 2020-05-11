شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي اليمني محمد عياش : يحذر مما سيحدث اواخر شهر رمضان في بعض المحافظات اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع فلكي يمني، عودة حالة الاضطراب الجوي، وهطول أمطار رعدية غزيرة في اليمن، نهاية شهر رمضان.

وقال الفلكي اليمني محمد عياش، السبت، في منشور له على موقع “الفيسبوك” بأن حالة عدم الاستقرار الجوي يُرافقِها هطول للأمطار الرعدية المتفرقة والمحدودة النطاق على سلسلة المرتفعات الجبلية، من المتوقع أن تحدث بحسب المؤشرات مع بداية النصف الثاني من شهر مايو الجاري آواخر شهر رمضان المُبارك.

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وأضاف عياش فيما تبقى الأجواء خلال الأيام القادمة غالباً صحوة إلى غائمة جزئياً أحياناً على معظم المناطق من البلاد.