عاجـــل: مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وعناصر المجلس الانتقالي في محافظة ابين.. (اخر التطورات)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اندلعت اشتباكات عنيفة في منطقة ضيقة بمديرية المحفد محافظة أبين جنوب اليمن فجر اليوم الاثنين بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات حكومة الشرعية. وقال مصدر أمني "أن قوات الانتقالي تخوض في هذه الاثناء معركة ضد قوات الشرعية بمختلف أنواع الأسلحة وقصف متبادل وانفجارات بقذائف الاربي جي في ضيقة". ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك Advertisements • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- واضاف المصدر "أن تعزيزات الانتقالي مستمرة إلى منطقة شقرة في محاولة لتفجير الوضع عسكريا مع الحكومة الشرعية".

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