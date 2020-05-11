شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة الأمير محمد بن نايف بين الحقيقة والانكار.. تغريدة مثيرة في حساب ادارة السجون تصدم السعوديين .. والعربية تحاول تدارك الموقف بتغريدة حولها الكثير من الشبهات... (شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء في السعودية حول صحة ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تغريدة نشرها حساب المديرية العامة للسجون، ونفاه فيها الانباء المتداولة عن وفاة الامير محمد بن نايف، لكن التغريدة اكدت تعرض الامير لنوبة قلبية نقل على اثرها للعناية المركزة.

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حساب المديرية العامة للسجون سرعان ما قام بحذف التغريدة، وهو ما اثار موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسارع بعد ذلك وسائل إعلام سعودية على رأسها (العربية السعودية) وتتحدث عن تعرض حساب المديرية العامة للسجون للاختراق والقرصنة.



يشار إلى أن الأمير محمد بن نايف كان يشغل منصب ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن أعفي فيما سمي “انقلابا أبيض” عليه من ولي العهد الحالي، محمد بن سلمان عام 2017، وأشارت صحيفة النيويورك تايمز إلى أن بن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به.

ناشطون واعلاميون على منصة تويتر اعتبروا تلك التغريدة مقدمة لاعلان وفاة الامير محمد بن نايف، وذهبو بتفسيرهم الى القول ان الامير محمد بن سلمان يخطط للخلاص من عمه تحت ذريعة اصابته بنوبة قلبية.