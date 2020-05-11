محافظ شبوة يوقع عقدين لإنشاء مشروعين في مجال الكهرباء

وقّع، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، مساء الأحد، عقدين لإنشاء مشروعين في مجال الطاقة الكهربائية، بمحافظة شبوة، شرقي اليمن.

وشمل العقد الأول مشروع ربط كهرباء من ذهباء الى مفرق مبلقة مديريات (بيحان - عين - عسيلان) بإنشاء خطوط ضغط عالي بطول 40k.m وبقوة 33k.v.

كما شمل العقد الثاني مشروع كهرباء مرخة العلياء المرحلة الأولى ( الهجر- العاقر ) بإنشاء خطوط ضغط عالي بطول 24k.m وبقوة 11k.v.

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وأكد المحافظ خلال التوقيع أن السلطة المحلية تولي مجال الطاقة الكهربائية أهتمامًا كبيرًا.. لافتًا إلى "سعي السلطة المحلية لإيصال التيار الكهربائي لجميع مناطق المحافظة".

وشملت العقود الموقعة مع شركة الأخوة للهندسة والإنشاءات المحدودة الإلتزام بكافة الدراسات والمعايير والمواصفات الفنية المقدمة لتلك المشاريع والإلتزام بالمدة الزمنية المحددة لتنفيذها.

يأتي هذا في إطار المشاريع التي تنفذها السلطة المحلية في المحافظة في كافة القطاعات والمجالات الحيوية، والبنية التحتية.

