وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير الصيني تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا كانغ يونغ، التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واستعراض وكيل وزارة الخارجية ،تطورات الأوضاع على الساحة المحلية، بما في ذلك الدعوة لوقف إطلاق النار والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتداعيات إعلان المجلس الانتقالي لما يسمى بالإدارة الذاتية..مؤكداً أن إعلان المجلس الانتقالي يعد تمرداً واضحاً على الحكومة الشرعية وانقلاباً صريحاً على اتفاق الرياض..مشدداً على ضرورة عودة الأوضاع الى طبيعتها وتنفيذ اتفاق الرياض.

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ونوه الوكيل بجاش، إلى ترحيب الحكومة بالدعوات الأممية لوقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في اليمن، والذي للأسف لم تتلقى الاستجابة من المليشيات الحوثية التي تستمر بانتهاكاتها لأبناء الشعب اليمني..

وأشاد وكيل وزارة الخارجية ،بالموقف الصيني الداعم لليمن ووحدته وامنه واستقراره والتوصل إلى حل سلمي وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث..مثمناً دعم الحكومة الصينية لبلادنا في مختلف المجالات، خصوصاً في إطار دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جهته، جدد السفير الصيني التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقلاله، ودعمها للحكومة الشرعية وعودة الامن والاستقرار، وتركيز الجهود في المرحلة الراهنة لمكافحة الفيروس والسيطرة عليه..منوهاً إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الصينية لليمن.