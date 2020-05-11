تدشين توزيع مساعدات غذائية لـ 6400 اسرة نازحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري ،اليوم ، ومعه مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ،مشروع المساعدات الطارئة لدعم الاسر الضعيفة والنازحين بالمحافظة.



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ويستهدف المشروع الذي تنفذه منظمة المساعدة الاسلامية البريطانية بدعم من البنك الاسلامي للتنمية،توزيع سلال غذائية لـ 6400 اسرة في مديريتي المدينة والوادي، الى جانب مشروع الفحص الاولى والتعقيم وتقديم الكمامات والقفازات الوقائية في اطار مكافحة فيروس كورونا وتشديد الاجراءات الواقائية لمنع انتقال العدوى بين الحالات المستهدفة.

واشاد الوكيل الباكري بهذه المبادرة..مشيرا الى اهمية هذا التدخل من خلال توزيع السلال الغذائية التي تساهم في تخفيف اعباء النازحين والاسر الضعيفة بالمحافظة..داعياً المنظمات الى تقديم التدخلات الانسانية والتخفيف من اعباء النازحين.

واوضح ممثل المنظمة البريطانية عبدالله كريف ،بان هذه المبادرة الانسانية التي تم تدشينها اليوم بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ومكتب الصحة بالمحافظة، تاتي ضمن 10 الاف و990 اسرة مستهدفة في محافظتي مأرب وشبوة ضمن مشروع المساعدات الطارئة والممولة من البنك الاسلامي..مشيرا الى ان المنظمة تعتزم تنفيذ العديد من المساعدات الانسانية للتخفيف من معاناة النازحين والمتضررين من اثار السيول التي شهدتها المحافظة في ابريل الماضي.