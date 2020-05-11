اخبار الخليج / اخبار اليمن

وفاة المسرحي العدني علي بادي

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المسرحي العدني علي بادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

وفاة المسرحي العدني علي بادي

عدن - الخليج 365

أفادت مصادر فنية وثقافية في العاصمة عدن، بوفاة المسرحي المعروف علي بادي، مساء الاحد، إثر مرض عضال آلم به .

Advertisements

 

ويعتبر بادي الذي توفي عن عمر ناهز الثمانين عاماً من عمالقة المسرح في عدن، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، إلى جانب عمالقة المسرح وعاصر المسيبلي وعلي يافعي والرخم وفيصل بحصو وقاسم عمر .

 

وسيقام عزاء الفيد أمام منزل الفنان القدير رامي حامد نبيه، إبتداءاً من اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة المسرحي العدني علي بادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا