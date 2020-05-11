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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة المسرحي العدني علي بادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أفادت مصادر فنية وثقافية في العاصمة عدن، بوفاة المسرحي المعروف علي بادي، مساء الاحد، إثر مرض عضال آلم به .
ويعتبر بادي الذي توفي عن عمر ناهز الثمانين عاماً من عمالقة المسرح في عدن، وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، إلى جانب عمالقة المسرح وعاصر المسيبلي وعلي يافعي والرخم وفيصل بحصو وقاسم عمر .
وسيقام عزاء الفيد أمام منزل الفنان القدير رامي حامد نبيه، إبتداءاً من اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام
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