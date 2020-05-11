شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 10 مايو 2020 وهي كالتالي :

حضرموت والكهرباء.. أزمات سياسية سببها الرئيس النائم وحكومته https://www.elyamnelaraby.com/478816/ ماذا تلقى المجلس الانتقالي من السعودية ؟ https://www.elyamnelaraby.com/478817/ الهلال الأحمر الإماراتي يدشن حملة توعية بمخاطر كورونا في مديريات ساحل تعز ه https://www.elyamnelaraby.com/478819/ 5 حالات مصابة بكورونا في وادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/478821/ مليشيا الحوثي تفتح نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في التحيتا جنوب الحديدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/478828/ مستشفى جبلة في إب يغلق خدماته الطبية لإستقبال حالات "كورونا" https://www.elyamnelaraby.com/478830/ رصد 8 حالات انتهاك ضد الحريات الإعلامية خلال أبريل الماضي https://www.elyamnelaraby.com/478832/ أبناء ريمة يشهرون الهيئة الشعبية لإسناد الجيش الوطني https://www.elyamnelaraby.com/478834/ التحالف ينفي مزاعم الحوثيين بترحيل 800 صومالي إلى اليمن عبر الجوف https://www.elyamnelaraby.com/478842/ الإنتقالي يدشن حملة رش لمكافحة البعوض في خور مكسر بعدن https://www.elyamnelaraby.com/478862/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.