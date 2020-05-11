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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام حملة النظافة الشاملة لعدد من الاحياء والطرقات بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ،حملة النظافة الشاملة التي نفذها إئتلاف عدن للإغاثة ،ضمن الخطة الطارئة لإغاثة منكوبي السيول والامطار الغزيرة التي شهدتها عدد من مديريات محافظة عدن .
واستهدفت الحملة على مدى اسبوعين ، عملية رش ضبابي لعدد من الاحياء والطرقات وتصفية ممرات تصريف مياه الأمطار ورفع وازاحة المخلفات التي خلفتها السيول في الطرقات في مديرية صيرة.
وكان المجلس الإنتقالي الجنوبي، قد دشن اليوم بمديرية خورمكسر حملة رش المبيدات الحشرية والرش الضبابي لمكافحة البعوض بمديرية خورمكسر، والتي ينفذها فريق طوعي بدعم من مؤسسة يافع للعمل والإنجاز وجمعية القعيطي، بالتنسيق مع مكتب الصحة.
وأوضح سالم الحدي منسق الحملة من قبل جمعية القعيطي ومؤسسة يافع للعمل والإنجاز أن الحملة ستستمر لمدة خمسة أيام بمديرية خورمكسر بواقع فترتين صباحية ومسائية، حيث تم توزيع فرق الرش الضبابي وفرق رش المبيدات القاتلة للحشرات على المناطق المختلف التي تتجمع فيها القمامة والمستنقعات المائية
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