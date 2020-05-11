شكرا لمتابعة خبر عن مصادر طبية في محافظة حضرموت .. اكتشاف 3 حالات إصابة بكورونا في سيئون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر طبية بمحافظة حضرموت، اليوم الزحد، أنه تم اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بمدينة سيؤون.

وبحسب المصادر الطبية فان اثنتان من الحالات قدمت من مدينة عدن، وثبت ذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية التي اثبتت الاصابة.

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واعلنت السلطات الصحية هناك حالة الطوارئ .

ومن المنتظر في الساعات القادمة أن يتم الإعلان رسمياً عن الحالات من خلال اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا.

وسجلت في اليمن حتى الآن 36 حالة إصابة بينهما 8 حالات وفاة، وحالة واحدة تعافت (الحالة الأولى التي اكتشفت في الشحر).