شكرا لمتابعة خبر عن الجبواني يطلق مصطلح جديد على حكومة الشرعية ويكشف عن ضغوطات يواجهها الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق وزير النقل السابق صالح الجبواني مصطلح حكومة معينية تعليقا على محاولات رئيس الوزراء معين عبدالملك على صبغ الحكومة بشخصيته الزئبقية

وقال الجبواني إن هناك محاولات لدفع الرئيس هادي للتخلي عن الوطنيين لأهداف عدة أبرزها تشكيل حكومة “معينية” كاملة الدسم في إشارة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

Advertisements

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وأضاف الجبواني “هذه الحملة مقصود بها رئيس الجمهورية لدفعه للتخلي عن الوطنيين ليسهل لهم بعد ذلك تشكيل حكومة (معينية) كاملة الدسم لتوقع لهم ما خططوا له”.

يأتي هذا رداً على الحملة الإعلامية السعودية الأخيرة التي استهدفت عدداً من الوزراء بينهم الميسري والجبواني ونائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري واتهامهم بالعمالة لما سموه “قطر وتركيا”.

وتابع الجبواني: “ثقتنا بالرئيس كبيرة أن لا يسمح بهذه المؤامرة وأما العمالة فابحثوا عنها عند العبيد والنعاج في زرائبكم.. نحن معكم ضد إيران لكننا لسنا معكم ضد اليمن”.

وأكد أنه لا يزال يأمل في قيادة المملكة خيراً لتقوم بمراجعة سياساتها وتحالفاتها في اليمن، مشيراً إلى أن الهجوم والتشهير للعناصر والقوى الوطنية لن يوصل لطريق.

وخاطب الجبواني المملكة: “معركتكم يفترض بها مع إيران والحوثي وليس معنا”، وتابع: “من حرف بوصلتكم في اليمن أنما سيقودكم لخسارة المعركة إذا لم تتم المراجعة سريعاً”.