شكرا لمتابعة خبر عن مصدر حكومي يمني لـ "قناة الجزيرة" يكشف عن إحتلال غير معلن للمناطق اليمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ”مصدر حكومي” يمني لــ”قناة الجزيرة” أن الإمارات عملت منذ وجودها في ”سقطرى” على تجريف البيئة والتراث المعلن كتراث عالمي وأضاف المصدر الحكومي القول ان مساحات واسعة على ساحل الأرخبيل سيطرت عليها الإمارات بعقود بيع غير شرعية.

وقال المصدر الحكومي ان الإماراتي خلفان المزروعي أنشأ منتجعا بسقطرى قضى على العشرات من الأشجار النادرة.

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