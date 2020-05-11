شكرا لمتابعة خبر عن ”الحوثيون“ يوجهون اول طلب لسكان ”العاصمة صنعاء” بشأن فيروس “كورونا“ الفتاك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت اللجنة الوزارية العلياء لمكافحة الأوبئة التابعة الحوثي في صنعاء المواطنين إلى البقاء في المنازل حتى يتم التأكد من سلامة المخالطين للحالتين المكتشفة.

وقالت اللجنة إن البقاء في المنازل بات ضرورة بل واجب على جميع المواطنين لضمان سلامتهم وحتى يتم التأكد من عدم إصابة المخالطين للحالتين. وناشدت الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية المتخذة وإدراك أن حياتهم قد تكون معرضة للخطر في ظل تسجيل وجود كورونا في صنعاء.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

Advertisements

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

وكان الحوثي قد أعلن عن اكتشاف حالتين بفيروس كورونا في صنعاء توفيت الأولى لمهاجر صومالي والثانية قال أنها لمواطن قادم من عدن ويخضع الآن للحجر الصحي في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء.