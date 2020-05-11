شكرا لمتابعة خبر عن “ثاني جريمة“ بحق امرأة تتسبب بدعوة النكف القبلي ضد “الحوثيين” بعد ارتكابه ”العيب الاسود“ بمحافظة جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا أعيان ومشائخ ووجهاء مديريتي وصابين في محافظة ذمار، إلى التداعي والنكف القبلي والاحتشاد والوقوف صفا واحدا ضد جرائم الحوثي بحق إحدى قبائل نساء وصاب الأبية خاصة ونساء اليمن عامة.

ووقف مشايخ وأعيان ووجهاء وصابين ضد حادثة الاعتداء الغادر والجبان الذي قام به مشرف الحوثي المدعو (أبو مروان الجعدي) في مخلاف نقذ ، ضد المرأة كفاية سعيد الثلاثي، والمتمثل في إطلاق النار من سلاحه الكلاشنوف الأمر الذي تسبب في إصابتها إصابة خطرة، وهي ترقد حاليا في أحد مستشفيات مدينة إب بين الحياة والموت.

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وأعتبرت قبائل وصاب أن ما قام به مشرف الحوثي (الجعدي) عيبا أسودا وجريمة شنعاء لا ولن تسقط بالتقادم، أو يمكن التفريط والتساهل بها تحت أي ظرف.

وتأتي هذه الحادثة الاجرامية التي طالت كفاية الوصابي بعد أيام قليلة من قتل الحوثي لجهاد الأصبحي في مديرية الطفة في البيضاء وهو ما يعكس استهتارا وتعديا واضحا من قبل مشرفي وعناصر الحوثي ضد المرأة اليمنية وتجاوزهم كل الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية العريقة التي تجرم الاعتداء على المرأة وتدعو لحمايتها وصونها وإكرامها.

ودعت قبائل وصاب قبائل عنس والحداء وعتمة وآنس وكل قبائل محافظة ذمار إلى النكف والتداعي القبلي الواسعين إلى جانب قبائل وصاب والانتصار لكفاية ولكل امرأة يمنية طالها إجرام واختطاف وترويع وقتل الحوثي في مختلف مناطق ومحافظات اليمن.

كما دعوا قبائل المناطق الوسطى وكل القبائل اليمنية للنكف القبلي وإعلان النفير والتعبئة العامة ووضع حد لكل اعتداءات وإجرام وتعدي الحوثي ضد المرأة اليمنية وإعادة الاعتبار لكل اليمنيات الماجدات المناضلات الأبيات.