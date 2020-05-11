شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تنظم مؤتمر المانحين لليمن للعام 2020م بمشاركة الأمم المتحدة "تفاصيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن تنظيم المملكة مؤتمر المانحين لليمن 2020 مطلع يونيو المقبل ، بمشاركة الأمم المتحدة، على أن يكون المؤتمر افتراضيا برئاسة المملكة.

وتأتي دعوة السعودية لعقد المؤتمر في 2 يونيو القادم، امتدادًا لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميًا وفي اليمن على وجه الخصوص، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتعد السعودية الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيًا، وخصوصًا في السنوات الخمس الماضية بتقديمها مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني.

ويأتي تنظيم المؤتمر تأكيدًا للدور الريادي للسعودية في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير بالوقوف مع اليمن وشعبه.