شكرا لمتابعة خبر عن الجنرال الاحمر يسيطر على أجزاء واسعة من هذه المدينة ويبني قصر مع أنفاق تحت الارض ومدرج لهبوط الطائرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر حكومية في محافظة مأرب أن نائب الرئيس علي محسن صالح ، حصل على ارض قريب منطقة صافر النفطية من قبل السلطة المحلية في محافظة مأرب وتم بناء فيها قصر تقع مساحته على كيلو متر كامل مع انفاق تحت الارض ومدرج لهبوط الطائرات.

المصدر اكد ان مساحة الارض تزيد عن ثلاثين كيلو متر مربع وتم بناء فيها عدد من الفلل لقيادات عسكرية تابعة للجنرال.

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المصدر أكد ان نائب الرئيس يحصل على ميزانية شهرية تقدر 100 مليون ريال شهريا كنفقات لمكتبه من السلطة المحلية في محافظة مأرب.

كما يحصل عدد من القيادات العسكرية والأمنية على راتب شهري خمسة الف دولار تصرف من ميزانية المحافظة وإيرادات النفط على غرار ما يصرف من قبل التحالف العربي والحكومة.

المصادر ذكرت أن عملية زيادة السكان في محافظة مأرب وتسجيلهم في السجلات المدنية تتم بطريقه ممنهجه وخارج اطار النظام والقانون ولأسباب حزبية بحته ويشرف عليها موظفين من خارج المحافظة.

الجدير ذكره ان اهم موسسات الدولة في محافظة مارب يشغلها قيادات تابعة لحزب التجمع اليمني للأصلاح ومن ضمنهم ابو محمد قائد قوات الأمن الخاصة، مدير أمن مأرب السابق اللواء محمد المدايني، وتم تعيين مدير لقناة سبأ من خارج المحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه محافظة مأرب تردي في الخدمات وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة برغم وجود المحطة الغازية الذي توقف العمل فيها لأسباب متعلقة بتجارة الطاقة المشتراه.

وارتفعت الأصوات المطالبه بتصحيح الوضع في محافظة مارب وتمكين ابناء محافظة مأرب من ادارة شئون المحافظة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.