شكرا لمتابعة خبر عن التفاصيل الكاملة عن معركة الوهبية والطرف المسيطر وخسائر الحوثيين وعدد شهداء الجيش الوطني وأبناء القبائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية وقبلية في محافظة البيضاء اليوم الاحد ، أن المعارك مازالت مستمرة حتى اللحظة ، والحرب سجال كر وفر وأن الجيش الوطني المسنود بأبناء القبائل صامد صمود الجبال ولن يتزحزح شبر واحد إلى الخلف وإنما الزحف إلى الأمام مهما أرفت أبواق العمالة ومطابخ الحوثي.

وقال المصدر أن الجيش وأبناء القبائل يد بيد وقدمنا اليوم العديد من الشهداء لنروي هذه الأرض ونعمد الإنتصاربالدم.

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اليوم وعندما تم الزحف على مناطق الحوثي في الوهبية محافظة البيضاء أرتقى إلى الرفيق الأعلى العديد من الشهداء.

بعد أن لقنوا الحوثي ومليشياته الويل وكبدوهم خسائر فادحه وتم إحراق الياتهم العسكرية في تخوم الوهبية.

أراد الحوثي أن يقطع الطريق الرابط بين ردمان وال عوض ليسيطر على المعركة لكن ببستاة الرجال تم القضاء علي مليشيات الحوثي وتراجعها.