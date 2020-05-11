شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : أول رد سعودي على اتهامات «عكاظ» السعودية لمسؤولين يمنيين بتنفيذ أجندات "تنظيم الحمدين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي المهندس سلطان الطيار تعقيبا على تغريدة مختار الرحبي، على رد عبدالعزيز جباري على مقال في صحيفة عكاظ السعودية، قال المهندس سلطان الطيار :

بغض النظر عن أي شيء آخر ومن زاوية تحليلية من يعمل استطلاع في اليمن سيجد الغالبية الساحقة تؤيد جباري وسيجد أن هذا الصوت هو صوت الغالبية من يكسبهم يكسب أهل الأرض ومن يبحث عن الذين يعرضون ما لا يملكون فسيكسب الباعة فقط".

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وأضاف المحلل السياسي السعودي "وهؤلاء القلة قد يبيعون شيئا آخر إن وجدوا من يشتري".

هذا وكانت صحيفة عكاظ السعودية قد اتهمت في عددها الصادر امس ، مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، ووزير النقل المستقيل صالح الجبواني، والاعلاميين مختار الرحبي وأنيس منصور ، بأنهم ينفذون أجندات ما اسمته "تنظيم الحمدين" ويتلقون أموال من تركيا وقطر ، وذلك نظرا لمواقفهم تجاه انحراف أهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، وابدائهم الرفض لمؤامرة الإمارات ، التي تستهدف وحدة وشرعية واستقلال اليمن.