شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : قوات «الإنتقالي» تعتقل رئيس الحراك الجنوبي .. والأخير يدعو المجلس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، أمس، رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي، حسن اليزيدي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر إعلامية إن عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، اعتقلت اليزيدي أثناء مشاركته في مظاهرات أمس بعدن واقتادته الى ادارة الامن .

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وأضافت المصادر أن قوات الانتقالي احتجزت رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري ، بإدارة أمن عدن لأكثر من ساعة ونصف.

وقد استنكر المجلس الأعلى للحراك الثوري اعتقال رئيس المجلس بالعاصمة المؤقتة عدن والقيادي بالحراك الجنوبي حسن اليزيدي مساء السبت من قبل قوات الانتقالي واقتياده الى ادارة الأمن واحتجازه لأكثر من ساعة ونصف تقييدا لحريته اثر تداعي المكونات العدنية لإقامة مسيرة سلمية يوم السبت بمدينة كريتر.

واعتبر المجلس هذا الاعتقال استهداف مباشر لقيادات الثوري من القوى العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي واعتداء صارخ على الحريات، متأسفا ان يصل الانتقالي لهذا المنحدر في الخصومة السياسية.

ودعا المجلس، عقلاء الانتقالي إلى لجم مجانينهم والتوقف عن تسعير الحرب الجنوبية التي لن تبقي جنوبيا منتصرا على الإطلاق.