شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اليمن تسجل اليوم ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بفيروس كورونا هو الأكبر منذ ظهورة بالبلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن اليوم الأحد، تسجيل 17 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 53 شخصا.

وقالت اللجنة في تغريدة عبر "تويتر"، إنها "سجلت 3 حالات إصابة في حضرموت وحالتين في تعز و10 حالات في عدن، وحالتي في محافظة لحج بينها حالة وفاة".

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وأشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ارتفعت منذ العاشر من أبريل إلى (51) حالة بينها (8) وفيات، وحالة تعافي واحدة.

وحتى مساء الأحد، سجلت المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين حالة وفاة، وإصابة واحدة بفيروس كورونا، فيما رصدت الحكومة اليمنية 51 إصابة بالفيروس، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وتقول الأمم المتحدة إنها تخشى من احتمال انتشار المرض دون رصده حيث تسببت الحرب في تدمير نظمه الصحية وتركت الملايين من سكانه يعانون سوء التغذية.

وفي وقت سابق، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، من احتمال انتشار فيروس كورونا المستجد باليمن دون اكتشافه، مشيرة إلى إن كل العوامل المساعدة على تفشيه موجودة في البلد الذي يعيش صراعاً دموياً للعام السادس على التوالي.

وذكرن غراندي في بيان أن "هناك احتمالاً حقيقياً جداً أن يكون الفيروس قد تم تداوله دون أن يتم اكتشافه وعدم تخفيفه داخل المجتمعات. وهذا يزيد من احتمال حدوث زيادة في الحالات التي قد تطغى بسرعة على القدرات الصحية".

ويعاني اليمن تدهورا حادا في القطاع الصحي، جعل منظمات إغاثية تحذر بشكل متكرر من عواقب وخيمة لكورونا حال انتشاره في البلاد.