شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ما قصة كيس النقود الذي ألقاه الملك عبدالعزيز على الشيخ صالح الراجحي؟ ولماذا لم يلتقطه؟ وبماذا تنبأ له المؤسس؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف مقربون من رجل الأعمال الراحل الشيخ صالح الراجحي عن بعض الجوانب والمواقف من حياة الرجل، الذي يُعد من أكبر التجارة في المملكة وممن ساهموا في نهضة اقتصاد المملكة من مرحلة ما قبل اكتشاف النفط. وقال الشيخ محمد بن عثمان البشر العضو السابق في مجلس إدارة مصرف الراجحي، خلال حديثه في برنامج “الراحل”، إن الراجحي كان يعمل في نقل البضائع على كتفيه، وفي إحدى المرات تصادف مرور موكب الملك عبدالعزيز رحمه الله، فألقى المؤسس كيساً من النقود عليه –كعادته مع المحتاجين أو من يصادفونه أثناء مروره- لكن الراجحي لم يلتقطه. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس تقع في خطأ محرج اثناء تقديمها نشرة الاخبار.. والسبب خليفة حفتر.. شاهد الفيديو * قناة MBC تنشر فيديو نادر للسلطان الراحل قابوس بن سعيد يكشف السر الخفي لنهضة عمان وجعل العمانيين يتحسرون عليه.. شاهد • شاهد أول ظهور لولي العهد السعودي الجديد ..وكيف تعامل معه محمد بن سلمان ..(صور) • مقتل مراهقة اردنية بسبب حسابها على الفيسبوك • عاجـــل : الشيخ ياسر العواضي يوجه رسالة طارئة لعبدالملك الحوثي .. والمملكة تدخل على خط الاحداث في البيضاء وتؤيد موقف الحوثيين ..(تطورات طارئة) Advertisements • العمانيون يتحسرون اليوم على السلطان الراحل قابوس بن سعيد بعد مشاهدتهم لهذا الفيديو النادر • الصوفي يكشف اللغز الغامض في قصة مقتل علي عبدالله صالح .. وكيف هرب طارق ولماذا صمت احمد علي ولم يثأر لوالدة من الحوثيين !؟ • مذيعة قناة الجزيرة علا الفارس تذهل الجميع بظهور صارخ وكأنها حورية من الجنة .. ارتدت ملابس مثيرة ولفت انظار الجميع ..شاهد • غادة عبدالرازق تعلن عن هوية زوجها رقم 12.. وتنشر صورة محرجة للغاية.. شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وأضاف البشر أن الملك أرسل أحد أخويائه ليعرف سبب عدم التقاط الراجحي لصرة النقود، فرد عليه: “ما أبيها، أريد اللي رزقه يرزقني”، وحينما رجع الخوي للملك المؤسس بهذا الكلام، قال المؤسس عن الراجحي: “هذا سيكون له شأن”. وأشار البشر إلى أن الراجحي لم يلتقط صرة أو كيس النقود إيماناً بقدرته على كسب المال مستقبلا، وإيثاراً منه للفقراء الآخرين الذين لم يتحصلوا على منحة الملك.

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