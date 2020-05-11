شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العربية تنشر صورا للحدث العملاق الذي شهدته سماء السعودية... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد موقع العربية نت نشر صور للحالة الفلكية الدورية، "القمر العملاق" التي تم مشاهدتها في عدد من مناطق السعودية ليلة 15 من رمضان، خاصة في المواقع صحو السماء من الغيوم والغبار.

وبحسب العربية نت فقد رصدت عدسة المصور الضوئي يوسف بجاش سطوع القمر العملاق في سماء مكة المكرمة في مشاهد جميلة، راجت بين منصات التواصل الاجتماعي.

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وقالت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر": يشهد العالم الليلة سطوع ‫القمر العملاق حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقاً بنسبة 30 % عن المعتاد.



من جهته قال الفلكي السعودي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ "العربية.نت" ظهر بدر ‫رمضان مساء الخميس، وهو محاط بهالة حوله، وهذه الهالة تسمى بهالة القمر، وهي ظاهرة جوية نتيجة تشبع طبقات الجو العليا ببخار الماء وبلورات ثلجية تشتت ضوء القمر".

يذكر أن سبب هذه الظاهرة يتمثل بأن "مدار القمر حول الأرض ليس دائريا تماماً، بل هو بيضاوي بعض الشيء، فأثناء دورانه حول الأرض يتغير بعده عن الأرض، فعندما يكون أقرب ما يمكن إلى الأرض نقول إن القمر في الحضيض وعندها يكون حجمه الظاهري أكبر من المعدل بقليل، وعندما يكون أبعد ما يمكن عن الأرض نقول إن القمر في الأوج".

كما يطلق على هذه الظاهرة مصطلح "القمر الفائق" أو "العملاق"، وهو "مصطلح ليس له أصل فلكي، بل هو مصطلح أطلقه الفلكيون حديثاً، وأصبح متداولا بينهم.

يشار الى ان عدد من الدول العربية التي تشهد سمائها صحو، شاهدت ايضا." القمر العملاق"، والتقط عددا من المصورين، صورا فتوغرافية لهذة الظاهرة الفلكية الدورية