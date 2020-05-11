شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن ..أخر مستجدات معركة "الوهبية "بالبيضاء وحقيقة الطرف المسيطر بعد المواجهات العنيفة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن ..أخر مستجدات معركة "الوهبية "بالبيضاء وحقيقة الطرف المسيطر بعد المواجهات العنيفة !

قالت مصادر عسكرية وقبلية في محافظة البيضاء الاحد أن المعارك مازالت مستمرة حتى اللحظة والحرب سجال كر وفر وأن الجيش الوطني المسنود بأبناء القبائل صامد صمود الجبال ولن يتزحزح شبر واحد إلى الخلف وإنما الزحف إلى الأمام .

وقال المصدر أن الجيش وأبناء القبائل يد بيد وقدمنا اليوم العديد من الشهداء لنروي هذه الأرض ونعمد الإنتصار بالدم اليوم وعندما تم الزحف على مناطق الحوثي في الوهبية محافظة البيضاء أرتقى إلى الرفيق الأعلى العديد من الشهداء بعد أن لقنوا الحوثي ومليشياته الويل وكبدوهم خسائر فادحه وتم إحراق الياتهم العسكرية في تخوم الوهبية أراد الحوثي أن يقطع الطريق الرابط بين ردمان وال عوض ليسيطر على المعركة لكن ببستاة الرجال تم القضاء علي مليشيات الحوثي وتراجعها.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل وفي غاية الخطورة.. الانتقالي يعلن الاطاحة بحكومة "معين عبدالملك " ويكشف عن خطواته القادمة

Advertisements

عاجل" فتاة يمنية من هذه المحافظة تهز وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا وتجعلهم يبكون من شدة القهر..شاهد كيف ردت عندما حذروها من فيروس كورونا القاتل

عاجل: ليست السعودية..دولة خليجية ثرية ترحل اكثر من 100 مغترب يمني وتعيدهم الى الاراضي اليمنية

عاجل..الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للحوثيين اثلجت صدر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء

عاجل:ليس من الشرعية ولا من التحالف ولا من الشيخ ياسر..عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي قصم ظهورهم واربك حساباتهم

عاجل: اعلان رسمي وهام من السلطات السعودية يجعل كل المغتربين في السعودية يطيرون فرحا ويرقصون في الشوارع ( نص الاعلان السعودي الذي افرح الجميغ )