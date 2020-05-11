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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. الجنرال علي محسن يسيطر على أجزاء واسعة من هاذه المدينة ويبني قصر مع أنفاق تحت الارض ومدرج لهبوط الطائرات.. تفاصيل

قالت مصادر حكومية في محافظة مأرب أن نائب الرئيس علي محسن صالح حصل على ارض قريب منطقة صافر النفطية من قبل السلطة المحلية في محافظة مأرب وتم بناء فيها قصر تقع مساحته على كيلو متر كامل مع انفاق تحت الارض ومدرج لهبوط الطائرات. المصدر اكد ان مساحة الارض تزيد عن ثلاثين كيلو متر مربع وتم بناء فيها عدد من الفلل لقيادات عسكرية تابعة للجنرال. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غاية الخطورة.. الانتقالي يعلن الاطاحة بحكومة "معين عبدالملك " ويكشف عن خطواته القادمة عاجل" فتاة يمنية من هذه المحافظة تهز وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا وتجعلهم يبكون من شدة القهر..شاهد كيف ردت عندما حذروها من فيروس كورونا القاتل عاجل: ليست السعودية..دولة خليجية ثرية ترحل اكثر من 100 مغترب يمني وتعيدهم الى الاراضي اليمنية Advertisements عاجل..الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة للحوثيين اثلجت صدر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء عاجل:ليس من الشرعية ولا من التحالف ولا من الشيخ ياسر..عبد الملك الحوثي وكل القيادات الحوثية يتلقون قبل قليل خبر صاعق وكارثي قصم ظهورهم واربك حساباتهم عاجل: اعلان رسمي وهام من السلطات السعودية يجعل كل المغتربين في السعودية يطيرون فرحا ويرقصون في الشوارع ( نص الاعلان السعودي الذي افرح الجميغ ) المصدر أكد ان نائب الرئيس يحصل على ميزانية شهرية تقدر 100 مليون ريال شهريا كنفقات لمكتبه من السلطة المحلية في محافظة مأرب. كما يحصل عدد من القيادات العسكرية والأمنية على راتب شهري خمسة الف دولار تصرف من ميزانية المحافظة وإيرادات النفط على غرار ما يصرف من قبل التحالف العربي والحكومة. المصادر ذكرت أن عملية زيادة السكان في محافظة مأرب وتسجيلهم في السجلات المدنية تتم بطريقه ممنهجه وخارج اطار النظام والقانون ولأسباب حزبية بحته ويشرف عليها موظفين من خارج المحافظة. الجدير ذكره ان اهم موسسات الدولة في محافظة مارب يشغلها قيادات تابعة لحزب التجمع اليمني للأصلاح ومن ضمنهم ابو محمد قائد قوات الأمن الخاصة، مدير أمن مأرب السابق اللواء محمد المدايني، وتم تعيين مدير لقناة سبأ من خارج المحافظة. يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش فيه محافظة مأرب تردي في الخدمات وانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة برغم وجود المحطة الغازية الذي توقف العمل فيها لأسباب متعلقة بتجارة الطاقة المشتراه. وارتفعت الأصوات المطالبه بتصحيح الوضع في محافظة مارب وتمكين ابناء محافظة مأرب من ادارة شئون المحافظة وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

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