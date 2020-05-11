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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. وفاة طبيب بمستشفى جامعة العلوم بصنعاء بعد إصابته بفيروس كورونا

توفي مساء اليوم الأحد الدكتور صالح العنتري الذي كان يعمل في العناية المركزة بمستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء بعد اصابته بفيروس كورونا.



وبحسب مصادر طبيبة فقد توفي اليمن الدكتور العنتري في مستشفى الكويت المخصص للمرضى بفيروس كورونا بعد اسعافه الى هناك وعزله.

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الدكتور صالح تم تشخيصه بفيروس كورونا وعزله منذ مطلع شهر رمضان وتدهورت حالته بشكل كبير نتيجة سوء الرعاية الصحية في مسشتفى الكويت وعدم قدرة الكادر على التعامل مع حالات الكورونا.

وقالت مصادر مطلعة ان هناك عدد آخر من كادر مستشفى العلوم والتكنولوجيا مصاب بفيروس كورونا ويتلقى الرعاية الصحية.

ويعد الدكتور صالح العنتري ثاني حالة وفاة وسط الكادر الطبي بفيروس كورونا في صنعاء وسبقه الدكتور صيدلي طه الروضي مندوب شركة الحكمة الجبل فارما الذي توفي مساء امس ايضاً جراء اصابته بفيروس كورونا وتم دفنه صباح اليوم الأحد.

وترفض جماعة الحوثي الاعلان عن حالات الاصابة او الوفاة بفيروس كورونا